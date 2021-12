Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im nervösen Marktumfeld habe sich die RWE-Aktie in den vergangenen Tagen nicht nachhaltig von der 34-Euro-Marke nach oben absetzen können. Mit dem Rückendwind der FED könnte allerdings auch der deutsche Versorger nun von der freundlichen Stimmung am Markt profitieren. Der Energielonzern arbeite derweil weiter an seinem Umbau und peile wohl einen weiteren Verkauf an.Laut "Handelsblatt" wolle RWE das Gasspeichergeschäft in Tschechien, welches nicht mehr zum Kerngeschäft gehöre, verkaufen. Bereits im ersten Halbjahr 2022 solle Barclays eine Auktion starten, die Sparte könnte dabei mit rund 500 Mio. Euro bewertet werden.Interessenten für das Geschäft sollte es geben. RWE bekomme damit weiteres Geld, das in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investiert werden könne. Langfristig werde sich die neue Strategie auch in einer höheren Bewertung widerspiegeln. Die RWE-Aktie bleibe auf der Kaufliste des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: