Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,12 EUR -2,68% (24.06.2019, 10:47)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,15 EUR -2,42% (24.06.2019, 11:01)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.06.2019/ac/a/d)





Essen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der RWE AG stark an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management halten die Aktien des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter Beschuss.Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 19.06.2019 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,71% auf 0,82% der RWE-Aktien ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den RWE-Aktien:0,82% AQR Capital Management, LLC (19.06.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie: