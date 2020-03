Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,48 EUR +3,56% (11.03.2020, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,44 EUR -0,52% (11.03.2020, 11:59)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.In Crashphasen seien defensive Werte wie Versorgeraktien in der Regel deutlich stabiler als die Zykliker. Dennoch sei RWE in den vergangenen Tagen auch deutlich unter Druck gekommen. Am Mittwoch wende sich das Blatt aber wieder, der Versorger führe den DAX im stabileren Marktumfeld deutlich an.Das Bankhaus Metzler habe RWE zwar von der "Top Ten"-Liste gestrichen. Die Kaufempfehlung hätten die Experten aber bestätigt und auch das beeindruckende Kursziel von 42 Euro untermauert. Selbst nach den heutigen Kursgewinnen bedeute das noch immer ein Potenzial von satten 47 Prozent.Durch den Kurssprung habe sich die RWE-Aktie auch wieder von der wichtigen 200-Tage-Linie abgesetzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Werten notiere der Titel noch über dem wichtigen Trendindikator, der aktuell bei 26,93 Euro verlaufe.Anleger sollten unverändert an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: