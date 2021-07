Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,02 EUR -0,76% (19.07.2021, 09:07)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,20 EUR -1,08% (16.07.2021, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die verheerenden Hochwasser im Westen Deutschlands hätten auch RWE getroffen. Vor allem der Tagebau Inden und das angeschlossene Kraftwerk Weisweiler würden unter den Überflutungen leiden. RWE schätze die Schäden auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.Bereits am Donnerstag sei die Inde über die Ufer gelaufen, habe einen Deich überspült und sei dann in den Tagebau gelaufen. Mittlerweile habe die Situation zwar stabilisiert werden können. Die Stromerzeugung laufe jedoch noch immer mit reduzierter Leistung. Ziel sei, Ende dieser Woche wieder Kohle in Inden zu fördern. Noch sei aber unklar, wann Tagebau und Stromerzeugung wieder vollumfänglich arbeiten könnten.Weitere Laufwasserkraftwerke in der Eifel, an Mosel, Saar und Ruhr seien Stand Samstag ebenfalls noch abgeschaltet gewesen. Zumindest die Tagebaue Garzweiler und Hambach seien allerdings nicht beeinträchtigt gewesen. Die Kraftwerke Niederaußem und Neurath würden Strom produzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: