28,01 EUR +2,98% (15.05.2020, 12:22)



28,07 EUR +4,70% (15.05.2020, 12:08)



DE0007037129



703712



RWE



RWE



RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit den Zahlen zum ersten Quartal habe RWE überzeugen können. Am Freitag spiegle sich das nun auch im Aktienkurs wider. Die Papiere des Versorgers würden im ohnehin freundlichen Marktumfeld zu den stärksten Werten im DAX zählen. Erstmals seit Beginn der Corona-Krise sei sogar der Sprung über die 28-Euro-Marke gelungen. Die Analysten würden der Aktie nach den starken Zahlen sogar noch mehr zutrauen.Die Zahlen seien sehr stark ausgefallen, so Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs. Er habe seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 bis 2025 deshalb um durchschnittlich acht Prozent und auch das Kursziel von 31,50 auf 33,50 Euro erhöht.Von einem guten ersten Quartal spreche auch Robert Pulleyn von Morgan Stanley. Er sehe deutliches Potenzial durch die Transformation des Konzerns und sehe den fairen Wert der Aktie sogar bei 36 Euro.Viel Luft nach oben würden auch die Experten der Commerzbank mit einem Kursziel von 37 Euro sehen und von Barclays, die den fairen Wert auf 33 Euro beziffern würden."Der Aktionär" sei weiter zuversichtlich für RWE. Die starken Zahlen würden Schwung verleihen. Langfristig sei der Versorger durch die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien ohnehin auf dem richtigen Weg.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link