Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,61 EUR -0,69% (10.12.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,52 EUR -1,09% (10.12.2021, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Trotz des starken Kaufsignals zuletzt könne sich die RWE-Aktie dem 52-Wochen-Hoch bei 38,65 Euro derzeit nicht entscheidend nähern. Die langfristigen Aussichten für den Versorger seien aber unverändert gut, die grüne Strategie zahle sich nach und nach aus. Nun gebe es einen weiteren Vertrauensbeweis für den Konzern.Aufsichtsratsmitglied Monika Kircher habe zum Preis von 34,73 Euro Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 40.000 Euro gekauft. Kircher sei bereits seit Oktober 2016 Mitglied des RWE-Kontrollgremiums und setze nun auf weiter steigende Kurse. Traditionell würden Insiderkäufe als gutes Zeichen für eine Aktie gelten, da die Mitglieder von Aufsichtsrat oder Management über einen gewissen Informationsvorsprung besitzen würden.RWE sei auf dem richtigen Weg. Eine neue Attacke auf das 52-Wochen-Hoch scheine eine Frage der Zeit zu sein. Die operative Entwicklung und auch die Bewertung würden ebenfalls für den DAX-Titel sprechen. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, auch Neueinsteiger könnten zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: