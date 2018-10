Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,28 EUR -5,63% (05.10.2018, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,205 EUR -5,81% (05.10.2018, 15:58)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im ohnehin schwachen Marktumfeld steche die RWE-Aktie heute noch negativ heraus. Die Ursache sei klar: Das Oberverwaltungsgericht in Münster habe völlig überraschend einen vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst verhängt. Der Versorger habe umgehend reagieren und eine Gewinnwarnung veröffentlichen müssen.Das Gericht in Münster habe mit dem Rodungsstopp dem Antrag des Umweltverbandes BUND entsprochen. Laut Urteil habe RWE nicht angemessen begründen können, dass die Rodungen am Hambacher Forst "zwingend erforderlich" seien, um die Stromerzeugung in den Kraftwerken weiterzuführen. Da die Rodungssaison nur von Anfang Oktober bis Ende März verlaufe und das Urteil vorher nicht fallen werde, könne der Konzern mit der Abholzung frühestens 2020 beginnen.RWE selbst erwarte, dass erst Ende 2020 eine "bestandskräftige Entscheidung" zur Rodung vorliegen werde. Deswegen habe das Unternehmen auf den Gerichtsentscheid sofort mit einer Gewinnwarnung reagieren müssen. Das EBITDA werde demnach ab 2019 jährlich mit einem niedrigen dreistelligen Millionen Euro Betrag belastet.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" hatte einen solchen Gerichtsbeschluss ebenfalls nicht erwartet und rät nun dazu, mit einem Neueinstieg abzuwarten. Die politische Unsicherheit sei vorerst zu groß. (Analyse vom 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: