Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,10 EUR -0,42% (19.12.2018, 11:14)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Die Tochter innogy (RWE-Anteil: 76,8%) habe sich eigenen Angaben zufolge nicht mit SSE auf eine Anpassung der Konditionen für das geplante britische Vertriebs-Gemeinschaftsunternehmen einigen können. Deswegen sei der Deal gescheitert. Da die defizitären britischen Vertriebsaktivitäten (npower) jetzt wieder zu den fortgeführten Aktivitäten zählen würden, habe innogy den Ausblick für 2018 mehrheitlich gesenkt (u.a. bereinigtes EBIT des Bereichs Vertrieb: rund 650 (bisher: über 700; Gj. 2017: 827) Mio. Euro; bereinigtes Konzern-EBIT: rund 2,60 (bisher: rund 2,70; Gj. 2017: 2,82) Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: über 1,0 (bisher: über 1,1; Gj. 2017: 1,22) Mrd. Euro). Ferner hätte gemäß den Aussagen von innogy die Wiedereinbeziehung der britischen Vertriebsaktivitäten einen negativen Effekt auf das bereinigte EBIT von rund 250 Mio. Euro im kommenden Geschäftsjahr.Die Guidance von RWE in 2018 sei davon nicht betroffen, weil der Bereich Vertrieb von innogy (ebenso wie das Netzgeschäft) nicht in dieser berücksichtigt sei. Die Zielsenkung der Tochter für 2018 werde jedoch wahrscheinlich eine negative Implikation auf den RWE-Ausblick für 2019 (stand-alone-Basis, innogy als Finanzbeteiligung) über die von dem Analysten erwartete Dividendenkürzung von innogy (seine Dividendenprognose für 2018e: 1,50 (alt: 1,60; Gj. 2017: 1,60) Euro je Aktie) haben (entspreche einer Auszahlung an RWE in 2019e von 640 (alt: 683; Gj. 2018: 683) Mio. Euro). Jedoch sei RWE im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung mit E.ON mit dem zentralen Element innogy weitgehend "abgesichert" (36,76 Euro je innogy-Aktie in bar zzgl. Dividendenzahlung für 2018).Das Votum für die RWE-Stammaktie lautet unter Berücksichtigung der Gemengelage nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 20,00 Euro. (Analyse vom 19.12.2018)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:19,11 EUR -0,16% (19.12.2018, 11:15)