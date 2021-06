Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Zu den wichtigsten Investoren bei RWE würden traditionell die kommunalen Großaktionäre gehören. Die kommunalen RWE-Aktionäre hätten sich bisher in zwei Verbänden (VKA) organisiert - je einen für das Rheinland und für Westfalen. Ab dem 1. Juli werde es nur noch einen geben. "Wir wollen so schlagkräftiger werden", habe Peter Ottmann, Geschäftsführer beim VKA Rheinland, dem "Handelsblatt" gesagt.Die kommunalen Aktionäre - knapp 80 Städte, Kreise und Zweckverbände an Rhein und Ruhr - würden 98 Millionen Aktien halten und seien mit einem Anteil von 15 Prozent die einflussreichsten Anteilseigner bei RWE. Die bisherige Struktur habe historische Gründe. "Es war eigentlich nicht mehr zu erklären, dass es zwei Verbände gibt", habe Ottmann nun gesagt. "Außerdem sind wir uns bei den entscheidenden Fragen bezüglich RWE auch einig."Der gemeinsame Verband solle zwei neue Geschäftsführer bekommen. Einer sei schon bestimmt. Es handele sich um Udo Mager, den früheren Chef des Flughafens Dortmund. Für den zweiten Posten seien die Gespräche gelaufen, habe die Zeitung weiter berichtet.Dem neuen Verband sollten demnach 77 Mitglieder angehören: 58 aus dem Rheinland, 19 würden aus Westfalen dazukommen. Entscheidungen werde es nur im Einvernehmen geben. "Keiner wird den anderen dominieren", so Ottmann.Anleger bleiben bei der RWE-Aktie dabei und beachten den Stopp bei 29,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)