Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,36 EUR +1,41% (15.03.2019, 22:25)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE sei der Klimasünder Nummer 1 in Europa. Das Image des deutschen Versorgers sei entsprechend schlecht und der DAX-Konzern verliere durch den Ausstieg Deutschlands aus Kohle- und Atomstrom sein langjähriges Kerngeschäft. RWE habe allerdings vorgesorgt, ein umfassender Umbau stehe an. Das biete Chancen, aber auch Risiken.2019 werde ein Übergangsjahr. Der Kohleausstieg werde vorangetrieben. RWE müsse um Milliardenentschädigungen kämpfen, um finanziell halbwegs unbeschadet aus der Energiewende herauszugehen. Gleichzeitig sollten die Ökostromsparten der Noch-Tochter innogy und des Wettbewerbers E.ON übernommen werden. RWE werde damit zur "grünen" Nummer 3 in Europa, mehr als die Hälfte des operativen Gewinns würden künftig die Erneuerbaren beisteuern.Ein derart tiefgreifender Umbau sei mit Risiken verbunden. Die stärkere Rolle der Erneuerbaren Energien verspreche aber auch Chancen. Zudem sei die Bewertung niedrig, Milliardenentschädigungen für den Kohleausstieg könnten zu einer Neubewertung mit höheren Kursen führen. Der gesamte Mix zeige, dass die Chancen überwiegen würden. Für spekulative Anleger sei RWE in der Versorgerbranche eine gute Wahl, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:22,49 EUR +1,95% (15.03.2019, 17:35)