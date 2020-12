XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) mit Hauptsitz in Essen ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (08.12.2020/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE: Korrektur beendet? AktiennewsDie Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) gewinnt am Dienstag über 1% an Wert und könnte damit die jüngste Korrektur beenden, so die Experten von XTB.Der Fehlausbruch der letzten Woche am Widerstand bei 35,20 Euro habe einen dreitägigen Ausverkauf ausgelöst. Am vergangenen Mittwoch habe der Kurs im Intraday-Handel kurzzeitig den höchsten Stand seit Oktober 2012 erreicht. RWE treibe die Pläne für Wasserstoff-Geschäfte voran und beteilige sich an einem großen Projekt in den Niederlanden. Kritisch werde es erst unter den Oktobertiefs bei 31 Euro und der unteren Grenze des Rechtecks bei 30,20 Euro, das dem Ausmaß der größten Korrektur entspreche.Börsenplätze RWE St.-Aktie:34,26 EUR +1,33% (08.12.2020, 12:07)