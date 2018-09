Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Politiker, Umweltschützer und Kraftwerksbetreiber würden weiter über die Art und Weise des deutschen Kohleausstiegs diskutieren. Vor allem die geplanten Rodungen des Hambacher Forsts durch RWE würden jetzt die Gemüter erhitzen. Laut Anton Hofreiter müsse Angela Merkel dem Konzern die Genehmigung für die Braunkohlekraftwerke entziehen, um den Hambacher Forst zu retten. "Sie muss dem Konzern deutlich machen: Wenn klar ist, dass die Kraftwerke bis spätestens 2020 stillgelegt werden, macht eine Rodung überhaupt keinen Sinn", habe er der "Bild am Sonntag" gesagt. Im Urteil zum Atomausstieg habe das Bundesverfassungsgericht dem Bund schon bescheinigt, dass alte Anlagen aus Umweltgründen entschädigungsfrei stillgelegt werden könnten. Dies würde nicht nur Atomkraftwerke sondern alle Kraftwerke betreffen, so Hofreiter.Investoren sollten sich von Hofreiters Vorstoß nicht beunruhigen lassen. Es sei praktisch unmöglich, die Kohlekraftwerke von heute auf morgen abzuschalten, weil sie für die Versorgungssicherheit weiterhin eine äußerst wichtige Rolle spielen. Dank dem innogy-Deal und der Rückkehr zu den erneuerbaren Energien könne RWE dem Thema Kohleausstieg inzwischen ohnehin deutlich entspannter entgegenblicken.Anleger sollten bei der RWE-Aktie auf die neue Strategie setzen und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2018)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:21,85 EUR 0,00% (03.09.2018, 12:50)