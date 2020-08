Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,96 EUR -0,33% (19.08.2020, 09:45)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) von 35 Euro auf 34 Euro.Der Versorger habe eine Barkapitalerhöhung (10% des bisherigen Grundkapitals bzw. rund 61,47 Mio. neue Aktien) unter Ausschluss des Bezugsrechts angekündigt und durchgeführt (am 18.08. nachbörslich). Die neuen Aktien seien für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt. Der Platzierungspreis belaufe sich auf 32,55 Euro je Aktie (entspreche Abschlag von 5% zum Xetra-Schlusskurs vom 18.08.2020 (34,24 Euro)). Entsprechend ergebe sich ein Bruttoemissionserlös von 2,0 Mrd. Euro, der laute den Unternehmensangaben zur Wachstumsfinanzierung (inkl. des Erwerbs der europäischen Projektpipeline von Nordex für rund 400 Mio. Euro, bisheriges Ziel von mehr als 13 Gigawatt installierte Leistung (netto) bis 2022 solle nun übertroffen werden) verwendet werden sollten.RWE habe nach Erachten des Analysten infolge der Kursentwicklung (Aktie habe gestern (18.08.) neues 52-Wochenhoch erreicht) das "Window of Opportunity" genutzt, um sich erfolgreich zu finanzieren. Der Analyst habe seine Schätzungen (höheres (Ergebnis-)Wachstum vs. höhere Aktienanzahl) mehrheitlich angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: 1,96 (alt: 2,01) Euro; bereinigtes EPS 2020e: 1,62 (alt: 1,66) Euro; DPS 2020e: unverändert 0,85 Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 1,73 (alt: 1,86) Euro; DPS 2021e: unverändert 0,90 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% bestätigt Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die RWE-Aktie. (Analyse vom 19.08.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:32,87 EUR -4,00% (19.08.2020, 09:31)