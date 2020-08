Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Am Dienstag nach Börsenschluss habe der Essener Energiekonzern für Aufsehen gesorgt. RWE habe eine Kapitalerhöhung angekündigt. Inzwischen seien auch die Details bekannt. Der Versorger wolle mit dem frischen Geld v.a. seine grünen Aktivitäten ausbauen. Mittelfristig könnte sich der Schritt auszahlen.2 Mrd. Euro habe RWE durch die Kapitalerhöhung brutto eingenommen. 61 Mio. Aktien seien dafür zu 32,55 Euro je Stück verkauft worden. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei in dem beschleunigten Verfahren ausgeschlossen worden. Bereits für das Geschäftsjahr 2020 seien die neuen Aktien dividendenberechtigt.RWE wolle den Nettoerlös in den zusätzlichen Ausbau des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien stecken. Der Konzern wolle dabei über das Ziel hinausgehen, die installierte Leistung bis Ende 2022 auf mehr als 13 Gigawatt netto zu erhöhen und rund 5 Mrd. Euro in Erneuerbare zu investieren - Teile des Geldes sollten auch zur Finanzierung des zuletzt angekündigten Nordex-Deals dienen.Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei der Schlüssel für die erfolgreiche Zukunft von RWE. Die Kapitalerhöhung sei deshalb durchaus positiv zu werten. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: