Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,53 EUR +3,06% (14.08.2018, 11:31)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,47 EUR +3,27% (14.08.2018, 11:42)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) von 19,70 auf 21 EUR.Ergebnisrückgang in H1: RWE habe in H1 ein EBITDA von 825 Mio. EUR erzielt und somit 27% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Gründe hierfür seien die gesunkenen Margen und Mengen in der konventionellen Stromerzeugung gewesen. Allerdings habe RWE auch von einer sehr guten Handelsperformance in Q2 profitiert. Auf Stand-alone-Basis (Kerngeschäft + innogy-Dividende) sei das EBITDA im gleichen Zeitraum um 21% auf 1,14 Mrd. EUR gesunken. Das nachhaltige Nettoergebnis (stand-alone) habe 683 Mio. EUR betragen, was einem Rückgang gegenüber Vorjahr von 22,7% entsprochen habe.Positives Free Cash Flow in H1: RWE habe in H1/18 einen operativen Cash Flow (fortgeführte Aktivitäten) von 1,9 Mrd. EUR generiert, was ein Zuwachs ggü. Vorjahr von 13% bedeutet habe. Entscheidend hierfür seien egwesen, dass RWE bei Termingeschäften mit CO2-Zertifikaten und anderen Commodities hohe Sicherheitsleistungen - sog. Variation Margins - erhalten habe. RWE habe in H1 einen FCF von 1,5 Mrd. EUR (Vj: 1,4 Mrd. EUR) erzielt.Verbesserung bei Nettoverschuldung auf Stand-alone-Basis: Die Nettoverschuldung sei in H1 auf 21,7 Mrd. EUR vs. 20,2 Mrd. EUR Ende 2017 gestiegen. Davon seien 5,4 Mrd. EUR auf die fortgeführten und 16,3 Mrd. EUR auf die nicht fortgeführten Aktivitäten entfallen. Erklärt werde dieser Anstieg im Wesentlichen durch die nicht fortgeführten Aktivitäten. Auf Standalone-Basis habe die Nettoverschuldung in H1 auf 3,7 Mrd. EUR gesenkt werden können vs. 4,5 Mrd. EUR Ende 2017.Prognoseanpassung wegen E.ON-innogy-Transaktion: Gemäß IFRS müssten die langfristig auf E.ON übergehenden Teile von innogy bis zu ihrem Verkauf als "nicht fortgeführte Aktivitäten" ausweisen. Dies betreffe in erster Linie das Netz- und Vertriebsgeschäft. RWE bestätige seine Jahresprognose (RWE stand-alone, also ohne innogy) für 2018 und erwarte ein EBITDA von 1,4 bis 1,7 Mrd. EUR (Vj: 2,1 Mrd. EUR) und einen bereinigten Nettoergebnis von 0,5 bis 0,8 Mrd. EUR (Vj: 1,0 Mrd. EUR).Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, sieht die RWE-Aktie aktuell als fair bewertet an und bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für den Titel. Der Aktienkurs sei von regulatorischen Risiken sowie Großhandelspreisen für Strom abhängig. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link