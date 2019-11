Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,31 EUR -0,34% (13.11.2019, 08:50)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.11.2019/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - RWE: Gelingt ein Ausbruch aus der Konsolidierung? ChartanalyseDie RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) befindet sich seit September 2015 nach einem Tief bei 9,12 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im November 2017 habe der Wert ein erstes großes Zwischenhoch bei 23,31 EUR erreicht und anschließend in einem symmetrischen Dreieck konsolidiert. Aus diesem Dreieck sei die Aktie im März 2019 nach oben ausgebrochen und danach auf 28,81 EUR geklettert. Seit diesem Hoch vom 30. September 2019 konsolidiere der Versorgerwert.Gelinge der RWE-Aktie ein Ausbruch über 26,44 EUR, dann wäre dieser kleine Boden vollendet. Nachfolgend könnte es zu einem Anstieg bis ca. 27,40 EUR und damit an den kurzfristigen Abwärtstrend kommen. Falls die Aktie diesen Trend durchbreche, wären sogar weitere Gewinne in Richtung 28,81 EUR und vielleicht sogar 32,98 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 25,92 EUR kommen, dann müssten weitere Abgaben in Richtung 24,54 EUR eingeplant werden. (Analyse vom 13.11.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:26,27 EUR +1,27% (12.11.2019, 17:35)