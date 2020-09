Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,38 EUR +0,65% (10.09.2020, 11:28)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (10.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE: Für Fantasie ist gesorgt - AktienanalyseIm August hat der Energiekonzern RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) rund 61 Mio. neue Aktien für 32,55 Euro je Stück verkauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Abschlag gegenüber dem Kurs vor der Ankündigung habe gerade mal knapp 5 Prozent betragen. Den Erlös von fast 2 Mrd. Euro wolle das Management in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Geschäfts mit alternativen Energien und die Weiterentwicklung der Produkt-Pipeline stecken. Der früher stark auf Atom- und Kohlekraftwerke fokussierte Versorger wandle sich derzeit zu einem der größten Ökostromkonzerne Europas. Erst kürzlich habe er vom Windturbinenhersteller Nordex für rund 400 Mio. Euro eine große Projektpipeline übernommen. Neben Europa und Nordamerika richte sich der Blick des Managements auch nach Japan, Korea oder Taiwan.Derzeit verfüge RWE über Ökostromanlagen mit einer Kapazität von knapp 9 Gigawatt (GW). Nach den bisherigen Plänen sollte der Bestand bis Ende 2022 auf 13 GW ausgebaut werden. RWE traue sich nun mehr zu, habe RWE-Finanzchef Markus Krebber gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters durchblicken lassen. "Das Umfeld ist positiver als zu Anfang des Jahres. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir mehr Wachstum generieren können. Das war ein Grund für die Kapitalerhöhung." In der Pipeline habe RWE nun Projekte in einer Größenordnung von knapp 25 GW, darunter vor allem Solar- und Windenergie an Land und auf dem Meer. Die 2 Mrd. Euro aus der Kapitalerhöhung kämen zu den bislang geplanten 5 Mrd. Euro an Investitionen hinzu. "Wir werden das aber nicht alles bis Ende 2022 ausgeben können, denn die Realisierung von Projekten braucht Zeit. Ein Teil ist deshalb für die Zeit danach." Neue Ziele werde sich RWE wohl im zweiten Halbjahr 2021 setzen.Für weitere Fantasie ist also gesorgt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:32,44 EUR +1,25% (10.09.2020, 11:42)