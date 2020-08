Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,67 EUR -4,59% (19.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,72 EUR -0,97% (19.08.2020, 20:01)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einer 2 Mrd. Euro schweren Kapitalerhöhung habe der Essener Energiekonzern den Markt am Dienstagabend überrascht. RWE notiere am Mittwoch entsprechend am DAX-Ende. Mittelfristig dürfte sich der anvisierte Ausbau des Portfolios an Erneuerbaren Energien jedoch auszahlen. Die Expansionspläne für RWE dürften für die Branche nicht ohne Folgen bleiben.Bereits bei der Kapitalerhöhung habe RWE mitgeteilt, dass ein Teil des Erlöses zur Finanzierung des jüngsten Deals mit Nordex hergenommen werden solle. In Finanzkreisen werde nun bereits diskutiert, ob der Schritt von RWE auch zu einer weiteren Konsolidierung in der Branche führen werde.Was die Turbinenbauer angehe, sei "Der Aktionär" hier allerdings skeptisch. RWE baue und betreibe Windparks - es sei allerdings nicht davon auszugehen, dass der Konzern auch selbst die Turbinen dafür liefern wolle. Das Geschäft sei hart umkämpft und passe derzeit nicht ins Portfolio. Eine Übernahme von Nordex, Siemens Gamesa oder anderen Wettbewerbern scheine sehr unwahrscheinlich. In den Blick von RWE könnten viel mehr andere Projektierer oder Betreiber von Wind- oder Solarparks wie Encavis und ABO Wind geraten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: