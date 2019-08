Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,40 EUR -0,20% (15.08.2019, 11:36)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,34 EUR -0,78% (15.08.2019, 11:21)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit Beginn des zweiten Halbjahres gehe es mit den Börsen bergab. Die Eskalation des Handelskriegs und eine schwächelnde Konjunktur würden beim DAX für ein Minus von gut sieben Prozent sorgen. Ganz anders RWE: Mit einem Plus von 17,6 Prozent sei der Versorger der mit Abstand stärkste Wert im deutschen Leitindex. Zum Vergleich: Die Nummer 2 Vonovia komme lediglich auf plus 5,2 Prozent.Gründe für die starke Performance von RWE gebe es mehrere. Zum einen würden Versorger in turbulenten Phasen traditionell zu den solidesten Werten zählen. Zum anderen habe der Konzern mit einer Prognoseanhebung überzeugt. Am Mittwoch seien dann die starken Quartalszahlen gefolgt, vor allem im Energiehandel laufe es richtig gut.Hinzu komme, dass sich die Erkenntnis durchsetze, dass RWE beim innogy-Deal mit E.ON die Filetstücke übernehmen könne. Während es bei den Erneuerbaren, die an RWE gehen würden, sehr gut laufe, müsse sich E.ON mit dem kriselnden Vertrieb in Großbritannien auseinandersetzen.Die positive Gemengelage habe Goldman Sachs dazu verleitet, RWE weiter auf der "Conviction Buy List" zu belassen. Das Kursziel laute 32,00 Euro. Zwar dürften die Marge bei Braunkohle und die Gewinne aus der Energieerzeugung in Europa künftig niedriger ausfallen, geringere Finanzauswendungen würden dies aber größtenteils kompensieren."Der Aktionär" setzt unverändert im Aktien-Musterdepot auf steigende Kurse und lässt die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link