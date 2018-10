Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

18,35 EUR -2,65% (08.10.2018, 12:41)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (08.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Das Oberverwaltungsgericht Münster habe am 05.10., anders als die Vorinstanzen, einer Beschwerde des BUND stattgegeben, was zur Folge habe, dass RWE nicht planmäßig mit den Rodungen im Hambacher Forst (Braunkohletagebau) beginnen könne. Die BUND-Klage habe aufschiebende Wirkung für die Rodungen bis zu einem endgültigen Urteil. RWE erwarte wegen des Gerichtsentscheids, dass das EBITDA ab 2019 mit einem niedrigen dreistelligen Mio. Euro-Betrag belastet werde (Guidance auf stand-alone-Basis für 2018: 1,4 bis 1,7 Mrd. Euro, noch keine Guidance für 2019 und Folgejahre).Der Analyst habe in seinen letzten Kommentierungen auf das Risiko durch das hohe Braunkohle-Exposure des Konzerns hingewiesen, jedoch vor allem im Hinblick auf die von der Regierung installierte Kohlekommission (solle einen Vorschlag für den Ausstiegspfad für die (Braun-)Kohleverstromung unterbreiten). Die ("kurzfristigen") Belastungen durch die Gerichtsentscheidung (2019e-2021e: 300 bis 600 Mio. Euro) seien von RWE tragbar. Jedoch, was viel schwerer wiege, bestehe jetzt zumindest die Möglichkeit, dass im Rahmen eines endgültigen Gerichtsurteils (wahrscheinlich nicht vor Ende 2020), die Rodungen im Hambacher Forst permanent untersagt würden. Dies würde zu milliardenschweren Belastungen für den Konzern führen. Der Analyst habe seine Prognosen für 2019 reduziert (u.a. bereinigtes EPS: 1,10 (alt: 1,24) Euro; berichtetes EPS: 0,67 (alt: 0,79) Euro; Dividende je Aktie: 0,70 (alt: 0,80) Euro).Das Votum für die RWE-Stammaktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 21,00 auf 19,50 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 08.10.2018)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:18,275 EUR -2,22% (08.10.2018, 12:27)