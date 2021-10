XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,89 EUR +1,89% (20.10.2021, 11:30)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE: Dynamischer Aufwärtsimpuls - AktiennewsDie Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) steigt am Mittwoch um 1,18% auf 32,72 Euro und erreicht den höchsten Stand seit dem 15. September, so die Experten von XTB.Am 18. August sei es durch den Ausbruch über das Juli-Hoch (32,18 Euro) zu einer Trendwende gekommen, sodass neue Hochs und eine Annäherung an das Jahreshoch (38,62 Euro) möglich seien. Die Aktie lege seit vergangenem Dienstag zu, nachdem in den vergangenen Wochen fast eine Korrektur bis zum 78,6% Fibonacci-Retracement zu beobachten gewesen sei. Um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen, müsste das August-Hoch (33,97 Euro) durchbrochen werden. Sollte der Verkaufsdruck jedoch wieder zunehmen, könnte der Bereich bei 30,07 Euro als starke Unterstützung dienen. (News vom 20.10.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:32,82 EUR +1,42% (20.10.2021, 11:41)