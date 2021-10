Börsenplätze RWE St.-Aktie:



33,49 EUR +2,17% (22.10.2021, 14:02)



33,47 EUR +2,10% (22.10.2021, 13:46)



DE0007037129



703712



RWE



RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf.Bei der Aktie des deutschen Versorgers RWE gehe es aktuell wieder heiß her. Seit letzter Woche habe sie über elf Prozent zugelegt und trotze damit dem Abwärtstrend vom September. Für Schwung hätten zuletzt unter anderem neue Analystenschätzungen sorgen können. Nun gelte es diese wichtigen Hürden zu knacken.Letzten Freitag sei es bei der RWE-Aktie zum Befreiungsschlag gekommen. Der seit Anfang September anhaltende Abwärtskanal habe mit einer dynamischen Bewegung bei 31,50 Euro nach oben aufgelöst werden können. Infolge dieses Kaufsignals sei es für den Titel wie vermutet weiter in Richtung Norden gegangen und er habe dabei weitere Widerstände an der 50-Tage-Linie bei 32,16 Euro sowie am GD200 bei 32,42 Euro durchbrochen.Nun stehe der Wert nahe der häufig angelaufenen Widerstandszone, die zwischen 34,50 und 35,50 Euro verlaufe. Glücke der Sprung auch über diese Hürde, sei der Weg bis zum Mehrjahreshoch bei 38,65 Euro frei. Ein Kaufsignal, das der MACD-Indikator am Mittwoch generiert habe, könnte dabei nun unterstützen.Die RWE-Aktie bleibt auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link