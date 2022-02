Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,47 EUR -2,04% (14.02.2022, 09:50)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,61 EUR -2,74% (14.02.2022, 09:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das turbulente Marktumfeld könne der RWE-Aktie derzeit kaum etwas anhaben. Während viele Aktien im Spannungsfeld zwischen hoher Inflation und Ukraine-Krise unter Druck geraten seien, notiere der DAX-Titel nur noch knapp unterhalb des Mehrjahreshochs bei 38,60 Euro. Doch nun gebe es einmal mehr Ärger mit den Grünen.Der NRW-Landesvorstand der Partei wolle RWE für die Braunkohle-Ewigkeitslasten zur Kasse bitten. "Aus unserer Sicht muss RWE an dieser Stelle stärker als bisher in die Pflicht genommen werden", zitiere die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus einem aktuellen Beschluss der Grünen-Spitze. Rückstellungen des Konzerns sollten demnach nach dem Vorbild der RAG-Stiftung, die den Steinkohle-Rückbau regele, in eine Stiftung fließen.Die Ewigkeitslasten aus der Braunkohle dürften nicht verallgemeinert auf die Steuerzahler abgewälzt werden, so Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur. "Um das zu verhindern, schlagen wir ( ) ein Stiftungsmodell vor, das maßgeblich durch Rückstellungen von RWE finanziert würde. Der Konzern hat über Jahrzehnte große Gewinne mit der Kohleförderung eingestrichen. Er steht in der Verantwortung, sich angemessen an den Ewigkeitslasten zu beteiligen." Die Grünen würden dabei mit einem sehr hohen Preis rechnen.Die RWE-Aktie bleibt deshalb auf der Kaufliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link