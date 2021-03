Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,49 EUR +1,91% (23.03.2021, 12:48)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,42 EUR +1,57% (23.03.2021, 12:32)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF).Der Essener Versorger habe die vorab veröffentlichten Geschäftszahlen bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz der Corona-Krise habe RWE im Gesamtjahr 2020 einen erfreulichen Geschäftsverlauf aufgewiesen und habe sogar die eigene Prognose übertreffen können. Dabei habe der Energiekonzern insbesondere von guten Witterungs- und Windverhältnissen, neuen Erzeugungskapazitäten sowie einer besser als erwarteten operativen Entwicklung im Segment Energiehandel profitiert. Der Blick nach vorn falle dagegen gemäßigter aus. Angesichts der in diesem Jahr eingetretenen Belastungen infolge des extremen Kälteeinbruchs in Texas werde mit einer rückläufigen Ergebnisentwicklung gerechnet. Trotzdem werde den Aktionären schon eine Dividendenerhöhung in Aussicht gestellt. Die nicht im Ausblick enthaltene Entschädigungszahlung für den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland dürfte das weitere Wachstum zusätzlich beschleunigen. Insgesamt rechne Fechner nach der nur einmaligen Ergebnisbelastung in diesem Jahr mit der Fortsetzung der erfreulichen Geschäftsentwicklung spätestens ab dem GJ 2022.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die RWE-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 40 Euro. (Analyse vom 23.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "RWE AG": Keine vorhanden.Börsenplätze RWE St.-Aktie: