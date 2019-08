Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,59 EUR +0,67% (16.08.2019, 15:47)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) befinde sich bereits seit Mitte Juni im freien Fall und habe seitdem zwischenzeitlich schon mehr als 20% verloren. Beim Hauptkonkurrenten RWE sehe es dagegen völlig anders aus. Hier sei erst gestern wieder ein neues Mehrjahreshoch erreicht worden.Werde die Performance der Aktien der beiden Energiekonzerne aus Rendite-Sicht verglichen, sei der Gewinner schnell klar. Seit Jahresbeginn habe die RWE-Aktie 35% an Wert gewonnen. Auf der anderen Seite habe die E.ON-Aktie 3% an Wert verloren. Seit Halbjahresbeginn sei die RWE-Aktie etwas über 17% im Plus. Die E.ON-Aktie sei hingegen über 14% im Minus.Momentan sei RWE also der klare Outperformer. Investierte Anleger sollten deshalb definitiv dabeibleiben. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:25,55 EUR +0,43% (16.08.2019, 16:02)