Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,815 EUR -0,53% (15.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,78 EUR +0,03% (15.03.2018, 21:23)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.03.2018/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).RWE habe 2017 ein EBITDA von 5,8 Mrd. EUR erzielt und somit 6,5% über dem Vorjahresniveau gelegen. Getrieben gewesen sei dies vor allem durch eine stark verbesserte Performance im Energiehandel. Darüber hinaus habe der Ergebnisanstieg bei innogy geholfen. Dagegen sei es zu einem weiteren Ergebnisrückgang in der konventionellen Stromerzeugung gekommen. Das nachhaltige Nettoergebnis habe 1,2 Mrd. EUR betragen, was einem Anstieg gegenüber Vorjahr von 455 Mio. EUR entsprochen habe (begünstigt im Wesentlichen durch ein verbessertes Finanzergebnis). Während die EBITDA-Guidance übertroffen worden sei, habe man sich beim nachhaltigen Nettoergebnis im Zielkorridor befunden.Die Nettoverschuldung sei 2017 auf 20,2 Mrd. EUR (Q3: 19,5 Mrd. EUR) vs. 22,7 Mrd. EUR Ende 2016 gesunken. Erklärt werde diese Entwicklung im Wesentlichen durch die positiven Effekte im operativen Cash Flow (u. a. aus der Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer) und die um 1,3 Mrd. EUR gesunkenen Pensionsrückstellungen. Auf Basis der Jahreszahlen würden die Analysten ein Net Debt/EBITDA von 3,5x vs. 4,2x zum Jahresende errechnen.Für 2018 plane RWE mit einem EBITDA zwischen 4,9 und 5,2 Mrd. EUR (Vj: 5,8 Mrd. EUR) und einen bereinigten Nettoergebnis von 0,7 bis 1,0 Mrd. EUR. Die Analysten würden die abgesicherten niedrigen Strompreise sowie Einmalerträge aus Grundstücksverkaufen als entscheidende Gründe sehen, warum sich das Stromerzeugungsgeschäft im laufenden Jahr schwächer entwickeln sollte. Darüber hinaus würden sie auch einen Ergebnisrückgang ggü. Vorjahr bei innogy erwarten.Das SOTP-Modell der Analysten errechne ein unverändertes Kursziel von 19,7 EUR/Aktie.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, sieht die RWE-Aktie nach dem starken Kursanstieg als fair bewertet an und stuft daher sein Rating von "kaufen" auf "halten" herab. Der Aktienkurs sei von regulatorischen Risiken sowie Großhandelspreisen für Strom abhängig. (Analyse vom 15.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link