Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,78 EUR -0,55% (19.07.2018, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,79 EUR -0,18% (19.07.2018, 12:51)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.07.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) zu kaufen.E.ON, RWE und innogy hätten am Mittwochabend mitgeteilt, dass man sich "auf faire Integrationsprozesse" geeinigt habe. innogy gebe deshalb den latenten Widerstand gegen die Zerschlagung auf und werde die zügige Umsetzung der geplanten Transaktion unterstützen. Bislang habe die RWE-Tochter deutlich gemacht, dass man sich gegen den Verlust der erst vor zwei Jahren gewonnenen Eigenständigkeit zur Wehr setzen möchte.Der Vorstand von innogy habe sich sogar geweigert, den Aktionären die Annahme der E.ON-Offerte zu empfehlen. Wegen neuer Vereinbarungen habe sich es jetzt geändert, vor allem hätten sich die beteiligten Unternehmen auf Integrationsprozesse einigen können. So sollten die "Mitarbeiter fair und möglichst gleich behandelt werden". Ferner seien "Prinzipien und Auswahlprozess zur fairen Besetzung von Top-Führungspositionen vereinbart" worden.Durch die Zustimmung von innogy rücke der richtungsweisende Deal immer näher. E.ON werde sich als Energiedienstleister positionieren. RWE decke als Energieerzeuger die gesamte Palette von den konventionellen bis zu den erneuerbaren Energien ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: