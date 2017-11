ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie: 703712

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie: RWE

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie: RWNFF

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Energieerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Das dritte Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE.



Die RWE Generation ist derzeit einer der führenden Stromerzeuger in Europa und Leistungsträger und Kompetenzzentrum für die konventionelle Stromerzeugung innerhalb des RWE-Konzerns. Das Unternehmen verfügt aktuell über eine Stromproduktionskapazität von mehr als 40.000 Megawatt und beschäftigt an 70 Standorten rund 14.000 Menschen. Alleine in Deutschland sichern die Kraftwerke heute ein Drittel der Versorgung. RWE Generation engagiert sich dafür, dass der Strom künftig noch klimafreundlicher erzeugt wird, weiter sicher aus der Steckdose kommt und erschwinglich bleibt. Das Unternehmen ist stolz darauf, an dieser wichtigen Zukunftsaufgabe mitzuarbeiten. Dabei fühlt man sich den Menschen in den Regionen, in denen man tätig ist, verpflichtet.



RWE Supply & Trading ist ein führendes Energiehandelshaus in Europa und agiert auf den globalen Handelsmärkten für Energie und energienahe Rohstoffe. Es ist die Drehscheibe für Commodities in physischer und derivativer Form, z.B. für Gas, Kohle, Öl und Strom. Das Handelsportfolio umfasst auch Emissionszertifikate, Frachten, Wetterderivate und Biomasse. RWE Supply & Trading verantwortet die wirtschaftliche Optimierung der Stromerzeugung und des nicht-regulierten Gas-Geschäfts von RWE. Großen Industrieunternehmen und Handelspartnern bietet man ein handelsgestütztes Portfoliomanagement, langfristige Lieferkonzepte sowie Risiko-Management-Lösungen.



innogy SE ist eines der führenden europäischen Energieunternehmen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert es die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy SE steht, bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die neue Tochtergesellschaft der RWE AG ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Am 29. Juni 2016 wurde der Name der europäischen Aktiengesellschaft veröffentlicht: innogy. Die formale Umfirmierung fand am 1. Oktober 2016 statt und seit dem 7. Oktober 2016 ist das Unternehmen an der Börse notiert.



Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leistet die RWE AG einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des europäischen Energiesystems. Die konventionelle Energieerzeugung wird auch in Zukunft als Partner der erneuerbaren Energien gebraucht. Außerdem kann sie von steigenden Großhandelspreisen profitieren. Darüber hinaus gleicht man die massiven Schwankungen der erneuerbaren Produktion durch kontinuierliche Handelsaktivitäten aus. (20.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld zum Wochenstart führe RWE den DAX deutlich an.Das Unternehmen profitiere vom Platzen der Jamaika-Verhandlungen. Die FDP habe bekannt gegeben, dass sie die Sondierungsgespräche mit CDU, CSU und Grünen beende. Eine Regierungsbeteiligung der Grünen stehe damit wieder infrage. Sie hätten gefordert, dass bis 2020 die 20 ältesten Kohlekraftwerke abgeschaltet würden. Bis 2030 sollte dann der komplette Kohleausstieg erfolgen. Bei RWE hätten diese Pläne für große Unsicherheit gesorgt.Schwung habe das Wertpapier ferner von neuer Fantasie um die Ökostrom-Tochter innogy bekommen. Enel solle Interesse am Kauf eines Aktienpakets haben. Zwar sei Enel mit 38 Mrd. hoch verschuldet. Über die spanische Tochter Endesa könnte laut Insidern jedoch in einem ersten Schritt ein Drittel der innogy-Anteile erworben werden. In einem zweiten Schritt könnte RWE dann ein weiteres Drittel der Anteile gegen eine Beteiligung an Enel im Zuge einer Kapitalerhöhung der Italiener einbringen.Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen nehme die Unsicherheit um einen Kohleausstieg aus dem Markt. Dank der innogy-Fantasie, der Hoffnung auf steigende Strompreise und der möglichen Einführung eines Kapazitätsmarktes seien die Aussichten wieder gut. Auch die Zahlen seien letztlich gut ausgefallen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch.Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:19,97 EUR +2,67% (20.11.2017, 16:35)Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:19,95 EUR +2,57% (20.11.2017, 16:49)