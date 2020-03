Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 32,50 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 08.03.2020 36,50 Conviction buy list Goldman Sachs Alberto Gandolfi 02.03.2020 40,00 Overweight Morgan Stanley Robert Pulleyn 12.02.2020 36,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 11.02.2020 38,00 Overweight Barclays Dominic Nash 02.02.2020 30,00 Hold Kepler Cheuvreux Ingo Becker 27.01.2020 35,00 Buy UBS Sam Arie 20.01.2020 35,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 17.01.2020 34,50 Buy Berenberg Andrew Fisher 16.01.2020 33,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 16.01.2020 22,00 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 10.01.2020

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.03.2020/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 40,00 oder 22,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 12. März seine Zahlen für das vierte Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Morgan Stanley. Analyst Robert Pulleyn hat den Titel in einer Branchenstudie vom 12.02.2020 auf "overweight"" belassen. Das Kursziel wurde von 36,00 auf 40,00 Euro angehoben. Der Analyst habe die Einschätzung des Sektors auf attraktiv angehoben. Aus den strukturellen Veränderungen der Branche resultiere ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis. RWE sei innerhalb des Sektors neben Enel der Topwert.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 22,00 EUR. Analyst Vincent Ayral hat den Titel am 10.01.2020 nach einem Pressebericht über eine mögliche Kohle-Entschädigung von 2 Milliarden Euro weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. In der Summe dürfte mehr als nur die Kosten für das Aus von Braunkohlekraftwerken enthalten sein, so der Analyst. Für mehr Klarheit müsse das nächste Treffen der Bundesregierung abgewartet werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Börsenplätze RWE St.-Aktie: