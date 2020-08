Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35,00 Overweight Barclays Peter Crampton 03.08.2020 38,50 Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 08.07.2020 35,50 Buy DZ BANK Werner Eisenmann 06.07.2020 36,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 23.06.2020 37,00 Buy HSBC Adam Dickens 19.06.2020 35,50 Buy Berenberg Andrew Fisher 16.06.2020 34,00 Buy Citigroup Piotr Dzieciolowski 03.06.2020 30,00 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 28.05.2020

Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,18 EUR +0,85% (12.08.2020, 08:30)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,97 EUR -1,82% (11.08.2020)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.08.2020/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 38,50 oder 30,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 13. August seine Zahlen für das zweite Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Alberto Gandolfi hat den Titel in einer Analyse vom 08.07.2020 auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Gandolfi rechne mit einem "soliden zweiten Quartal". Er habe unter anderem auf die fortgesetzte Unterstützung durch Kapazitätsauslastungen im Wind-Geschäft sowie eine erhöhte Stromproduktion durch Wasserkraft verwiesen. Auch die Dividende aus der E.ON-Beteiligung sollte stützen.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von Bernstein Research und liegt bei 30,00 EUR. Analystin Deepa Venkateswaran hat den Titel in einer Analyse vom 28.05.2020 weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet und das Kursziel bei 30,00 Euro belassen. Anbieter Erneuerbarer Energien seien ein Gewinner der Covid-19-Krise, so die Analystin. Unter anderem wegen der höheren Akzeptanz in der Bevölkerung und dank entsprechender Initiativen, die das Ende der Kohleverstromung beschleunigen dürften. Der EU-Corona-Rettungsfonds mache einen ersten Schritt in diese Richtung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Börsenplätze RWE St.-Aktie: