Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

17,52 EUR +0,11% (18.08.2020, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

17,50 EUR +0,11% (17.08.2020, 22:26)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (18.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Q2-Zahlenwerk habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Das EBITDA sei durch einen Basiseffekt in Q2/2019 belastet worden und sei um 32,7% y/y eingebrochen. Die Guidance für 2020 sei erneut bestätigt worden.Nach dem Vollzug des freiwilligen, öffentlichen Übernahmeangebots (18,00 Euro je RHÖN-KLINIKUM-Aktie in bar; keine Mindestannahmequote) am 06.07. verfüge das gemeinsame Joint-Venture von Asklepios und Familie Münch über insgesamt 93,38% der Stimmrechte an RHÖN-KLINIKUM. Somit seien die Voraussetzungen sowohl für einen umwandlungsrechtlichen Squeeze-Out als auch für einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag vorhanden. Da RHÖN-KLINIKUM nach Angaben von Asklepios an der Börse notiert bleiben solle, sei die Variante eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags nach Meinung des Analysten am wahrscheinlichsten.Darüber hinaus solle der Hauptversammlung (19.08.), aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, ein Dividendenausfall für das Geschäftsjahr 2019 (ursprünglich: 0,25 Euro/Aktie) vorgeschlagen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie: