Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

24,98 EUR -0,90% (17.02.2017, 10:50)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (17.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Personalausschuss des Aufsichtsrats eine Verkleinerung des Vorstandes von derzeit fünf auf künftig drei Mitglieder und die Abberufung von Martin Menger (operatives Geschäft) und Jens-Peter Neumann (Finanzen) empfehle. Der Analyst werte es vor dem Hintergrund der aktuellen Unternehmensgröße als sinnvoll. Der Zeitpunkt sei durch die Neubesetzung der Position des Vorstandsvorsitzenden nachvollziehbar. Zuvor habe RHÖN-KLINIKUM über eine Wertberichtigung (ca. 35,5 Mio. Euro) im Zusammenhang mit einer Finanzbeteiligung an der MIT GmbH infolge von operativen Verzögerungen informiert. Sie werde das Finanz- und Konzernergebnis in 2016 entsprechend belasten. Das Unternehmen sei aber weiterhin vom medizinischen Potenzial der lonenstrahl-Therapie überzeugt und möchte den Anwendungsbereich ausweiten.Der Analyst habe seine Prognosen für 2016 gesenkt. Für die Folgejahre sollten sich keine weiteren Belastungen ergeben und die Entwicklung des Wertpapiers daher nicht wesentlich beeinflusst werden. Durch die langfristigen strategischen Beteiligungen sollte der auch nicht ausgeschlossen.Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie:Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:24,96 EUR -0,54% (17.02.2017, 11:00)