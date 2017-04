Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

26,231 EUR +1,10% (27.04.2017, 16:59)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (27.04.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).Angesichts der bereits vorab verkündeten Meldungen stellten die veröffentlichten endgültigen Geschäftszahlen 2016 keine Überraschung mehr dar, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die aktuelle Entwicklung des operativen Geschäfts werde auch vom Vorstand des fränkischen Unternehmens als "unbefriedigend" eingestuft. Derzeit stünden alle operativen und nachgelagerten Konzernstrukturen auf dem Prüfstand. Zu den bereits eingeleiteten Gegenmaßnahmen würden die Verkleinerung des Vorstands und die vorgeschlagene Dividendenkürzung gehören.Trotz der stützenden Wirkung durch die Aktienzukäufe der Großaktionäre stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, angesichts der eingetretenen operativen Unsicherheiten die RHÖN-KLINIKUM-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel liegt unverändert bei 21 Euro. Aufgrund des deutlich reduzierten Free Floats beende die NORD LB ab sofort die Coverage für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie. Die NORD LB werde diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:26,205 EUR +0,77% (27.04.2017, 17:35)