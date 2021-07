DER AKTIONÄR rät Anlegern, die sich nicht die Finger verbrennen wollen, dem Treiben lieber von der Seitenlinie aus zuzuschauen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze REALTECH-Aktie:



XETRA-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

4,20 EUR +40,00% (05.07.2021, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

4,18 EUR +28,22% (05.07.2021, 16:43)



ISIN REALTECH-Aktie:

DE0007008906



WKN REALTECH-Aktie:

700890



Ticker-Symbol REALTECH-Aktie:

RTC



Kurzprofil REALTECH AG:



Mit mehr als 360.000 Tagen Erfahrung in der SAP-Beratung und professioneller Software für IT-Service- und SAP Change-Management unterstützt die REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) IT-Abteilungen dabei, einen sichtbaren und wertschöpfenden Beitrag für Ihr Unternehmen zu erzeugen. Kunden profitieren von Erfahrungen aus mehreren Tausend erfolgreich abgeschlossenen IT-Projekten für die IT. (05.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REALTECH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) unter die Lupe.Immer wieder würden sich meist jüngere Spekulanten in Foren wie Reddit und WallStreetBets verabreden und versuchen, gezielt einzelne Aktien nach oben zu treiben. Für Furore hätten die Vorkommnisse Ende Januar gesorgt, als die GameStop-Aktie gegen große Hedgefonds nach oben katapultiert worden sei. Später seien u.a. Meme-Aktien wie AMC oder auch die deutsche Windeln.de gefolgt. Nun scheine REALTECH an der Reihe zu sein.In verschiedenen Foren habe man am Wochenende lesen können: "WallStreetBets Anhänger kaufen REALTECH". Wieder solle ein deutscher Wert vor den Chinesen "gerettet" werden.Seit der vergangenen Woche stehe der kleine IT-Dienstleister REALTECH aus Walldorf im Fokus. Man wolle ihn vor dem Zugriff chinesischer Hedgefonds retten, heiße es unter den Zockern. Die Marktkapitalisierung solle so weit erhöht werden, dass es für ausländische Firmen nicht mehr lukrativ sei, deutsche Unternehmen aufzukaufen.Am Wochenende habe es zum Beispiel bei Reddit geheißen: "REALTECH!! Ein Ziel ein Weg mit allen Großen Reddit Gruppen!! Gegen die chinesische Übernahme!! Wir müssen jetzt beweisen dass wir Deutschen zusammen halten können!!" Man wolle "REALTECH explodieren sehen".Bis die Marktkapitalisierung von REALTECH in Regionen getrieben werde, die für Chinesen "zu teuer" seien, dürfte es noch dauern. Mit dem jüngsten Kurssprung sei das kleine Unternehmen (Jahresumsatz 2020: 9,3 Mio. Euro) gerade mal 22 Mio. Euro wert.Die Kurssteigerungen in dem marktengen Wert - insgesamt seien nur etwa 2,7 Millionen Aktien im Streubesitz - hätten keinen fundamentalen Hintergrund.