Börsenplätze REALTECH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

1,93 EUR +34,03% (22.09.2021, 18:55)



XETRA-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

1,92 EUR +26,32% (22.09.2021, 17:36)



ISIN REALTECH-Aktie:

DE0007008906



WKN REALTECH-Aktie:

700890



Ticker-Symbol REALTECH-Aktie:

RTC



Kurzprofil REALTECH AG:



Die REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen der Informationstechnologie (IT), das sich auf IT-Beratung und Systemmanagement-Softwarelösungen spezialisiert hat. Die Gesellschaft gliedert ihre Aktivitäten in zwei Segmente: Beratung und Software. Das Segment Consulting bietet Beratungsleistungen an, die sich auf den Aufbau zukunftsorientierter sicherer IT-Umgebungen, den Betrieb von SAP-Systemen, die Integration von Kundenstandorten in IT-Umgebungen sowie die Migration von Datenbanken und Betriebssystemen auf neue Systemplattformen für die Unternehmen bei der Implementierung von SAP-Technologien beziehen. Das Segment Software entwickelt und vertreibt IT-Service- und Enterprise Management-Lösungen, darunter theGuard!, ein Softwareportfolio für unternehmensweites IT-Management und sichere Geschäftsprozesse. Das Unternehmen entwickelt auch Software as a Service (SaaS) und Integrationslösungen von Drittanbietern. (22.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REALTECH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ungewöhnlich hohe Börsenaktivitäten würden bei der Aktie des kleinen IT-Dienstleisters REALTECH am Mittwoch für Kursgewinne sorgen. Das Unternehmen aus der Heimatstadt von Boris Becker, Leimen, wolle am 23. September 2021 seinen Halbjahresbericht präsentieren. Die REALTECH-Aktie werde in Foren gern "besprochen". Auch am Mittwoch hätten wilde Gerüchte für eine Art "Kaufstimmung" gesorgt.Der IT-Dienstleister habe am Mittwoch-Mittag via pta-Meldung angekündigt, am Donnerstag per Internet-Veröffentlichung seinen Konzern-Halbjahresbericht für 2021 vorzulegen. In früheren Berichten sei die Publikation der Geschäftszahlen zum 24. September geplant gewesen. Nun also einen Tag früher.Allein das scheine auszureichen, um mutige Anleger zum Kaufen zu animieren. Bis 17:30 Uhr seien fast 300.000 REALTECH-Aktien gehandelt worden, vor allem via Tradegate und XETRA. Für ein Unternehmen, von dem sich nur etwa 2,6 Millionen Aktien im Streubesitz befänden, sei die Menge recht groß. An anderen Tagen werde sonst nur ein Zehntel der am Mittwoch umgehenden Papiere gehandelt.Offenbar würden Anleger auf eine Überraschung spekulieren. In einigen Foren sorge allein die Ankündigung der Zahlen-Präsentation offenbar für Euphorie. "Ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass der Kurs vor den Zahlen anzieht. Eventuell weiß da jemand schon mehr", schreibe ein User. Ein anderer freue sich: "Heute sieht man fast nur Käufe, wenn es so weiter geht, ist die 2-Euro-Marke schnell überwunden. Bin sehr positiv gestimmt."Die Halbjahreszahlen am Donnerstag würden Bestätigung der mutigen Käufe bringen. Oder Ernüchterung. Durch manipulative Stimmen in Foren würden vor allem marktenge Werte oft "nach oben geschrieben". Die fundamentalen Fakten des Unternehmens würden selten eine Rolle spielen."Der Aktionär" rate Anlegern, bei diesem Treiben lieber nicht mitzumachen. Die Schwankungen der REALTECH-Aktie seien oft immens.