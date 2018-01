Tradegate-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

1,67 EUR -0,89% (19.01.2018, 09:43)



ISIN REALTECH-Aktie:

DE0007008906



WKN REALTECH-Aktie:

700890



Ticker-Symbol REALTECH-Aktie:

RTC



Kurzprofil REALTECH AG:



Mit mehr als 360.000 Tagen Erfahrung in der SAP-Beratung und professioneller Software für IT-Service- und SAP Change-Management unterstützt die REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) IT-Abteilungen dabei, einen sichtbaren und wertschöpfenden Beitrag für Ihr Unternehmen zu erzeugen. Kunden profitieren von Erfahrungen aus mehreren Tausend erfolgreich abgeschlossenen IT-Projekten für die IT. (19.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - REALTECH-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) unter die Lupe.Die Aktie des IT-Dienstleisters REALTECH, die im Vorstandswoche Realgeld-Trading-Depot enthalten sei, könnte vor einem heißen Turnaround stehen. Das Unternehmen werde an der Börse lediglich mit 9 Mio. Euro kapitalisiert. Könne Firmenchef Daniele Di Croce für das Jahr 2018 überzeugen, habe die Aktie ein Potenzial von 50%. In den vergangenen Jahren sei die Firma in der Restrukturierung gewesen mit dem Ziel, unrentable Konzernstrukturen dichtzumachen. REALTECH wolle sich künftig als Anbieter von IT Service Management und Enterprise Service Management-Lösungen positionieren. 2018 solle der erfolgreiche Roll-Out eines Cloudmodells starten. Im 1. Halbjahr 2017 habe das Unternehmen ein EBIT von 0,5 Mio. Euro eingefahren. Für das Jahr 2017 habe der Vorstand ohne positive Einmaleffekte ein negatives Betriebsergebnis von 2,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt.Spekulativ ist die REALTECH-Aktie sehr reizvoll, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 19.01.2018)XETRA-Aktienkurs REALTECH-Aktie:1,66 EUR -1,78% (19.01.2018, 09:42)