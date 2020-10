Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

704,00 EUR -0,98% (05.10.2020, 09:39)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (05.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zunächst sei die RATIONAL-Aktie kräftig nach unten gegangen. Es sei da nämlich befürchtet worden, dass das Geschäft komplett zum Erliegen komme. Dann habe man festgestellt, dass es gar nicht so schlecht laufe und zuletzt habe die Aktie richtig durchgezogen. Das Problem sei nur, dass RATIONAL wirklich teuer sei. Auf Basis der Schätzung für das laufende Jahr gehe man davon aus, dass die etwa um 630 Mio. Euro erlösen würden. Das werde zwar ein deutlicher Einbruch gegenüber dem Vorjahr. Allerdings rechne man damit, dass man sich dann schon recht dynamisch nach oben entwickeln werde. Allerdings sei der Gewinn, auch wenn er da mitlaufen sollte, nicht so hoch, als dass die Aktie fundamental nicht hoch bewertet wäre. Momentan betrage das KGV etwa 140, 2021 dürfte es bei 80 liegen und dann auf 50 sinken. Für einen Hersteller von Großküchen sei dies schon recht üppig. Das sei auch einer der Gründe dafür, dass die Analysten bei der RATIONAL-Aktie zusehends negativ würden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:709,50 EUR -0,70% (05.10.2020, 09:22)