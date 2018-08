XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

616,50 EUR +5,75% (09.08.2018, 17:15)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

617,50 EUR +5,92% (09.08.2018, 17:15)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter, davon über 850 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (09.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) von 520 auf 590 EUR.Q2-Umsatz überrasche mit +17%: Mit +17% (währungsbereinigt +19%) auf 194 Mio. EUR sei sowohl die Markterwartung (184 Mio. EUR) als auch seine Schätzung (182 Mio. EUR) übertroffen worden. Regional weitaus stärker als von ihm erwartet sei Europa (ohne Deutschland) mit +18% und vor allem Nordamerika mit +33% gewesen. Treiber sei in den USA eine als umfangreich bezeichnete, nun aber abgeschlossene Auslieferung an einen Kettenkunden gewesen. Dagegen hätten Maichl sich in Asien (+11%) eine höhere Dynamik erhofft.Umsatzziel für 2018 angehoben: Durch das starke Q2 habe in H1 die Wachstumsrate auf +11% (währungsbereinigt +14%) angezogen. Auf 2018 blicke das Management nun zuversichtlicher und erhöhe den Wachstumsausblick auf +10 bis 12% (bisher: hoch einstellig), was 772 bis 786 Mio. EUR impliziert. Maichl schätze nun +11,3% auf 782 Mio. EUR (bisher 760 Mio. EUR). Auch die Markterwartung (768 Mio. EUR) dürfte nachziehen. Mittelfristig erwarte RATIONAL das Wachstum unverändert im hohen einstelligen Prozentbereich.Ergebnisschätzung erhöht: In Q2 habe das EBIT um +26% auf 50 Mio. EUR angezogen. DieMarkterwartung und Maichls Prognose hätten bei nur 47 Mio. EUR gelegen. Positiv hätten deutlich geringere Währungseffekte gewirkt. Die entsprechende Marge sei auf 25,8% (VJ 24,0%) geklettert. Damit habe der Q1-Margenrückstand in H1 mit 24,7% (VJ 25,3%) zwar nicht ganz kompensiert werden können. Währungsbereinigt hätte der Konzern aber ca. 26% erreicht. Für das Gesamtjahr habe RATIONAL die Margenzielspanne von 26 bis 27% (VJ 26,7%) bestätigt, was 201 bis 212 Mio. EUR entspreche. Maichl erhöhe seine Prognose auf 26,8% (bisher: 26,5%) bzw. 209 Mio. EUR (bisher: 202 Mio. EUR, Konsens: 206 Mio. EUR). Ein entscheidender Faktor dürfte die weitere Währungsentwicklung sein, die (aktuelle Paritäten unterstellt) in H2 positiv auf das Ergebnis wirken dürfte. Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie steige für 2018 um 4% auf 14,08 EUR.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die RATIONAL-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: