Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (18.01.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktie: Der Wind scheint zu drehen - AktienanalyseDie RATIONAL-Aktie (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) hatte Anlegern in den vergangenen Monaten nicht allzu viel zu bieten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach dem Erreichen des Allzeithochs bei rund 596 Euro sei es stetig bergab gegangen. Zeitweise sei das Papier von RATIONAL sogar unter 535 Euro gerutscht. Nun aber scheine der Wind zu drehen. Um rund 1,5 Prozent sei es in den vergangenen fünf Handelstagen nach oben gegangen. Die sich seit Anfang des Jahres andeutende Bodenbildung nehme damit weiter Formen an.Fundamentaler Kurstreiber seien die vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr gewesen. Ersten Berechnungen zufolge habe der Großküchenausrüster seinen Umsatz 2017 um 14,5 Prozent auf 702 Mio. Euro steigern können. Damit habe RATIONAL sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen von Analysten übertroffen. Diese hätten im Schnitt mit einem Anstieg auf 693 Mio. Euro gerechnet. RATIONAL selbst habe ein Plus von 13 Prozent in Aussicht gestellt.Zu dem Wachstum hätten alle Regionen der Welt beigetragen, habe es geheißen. Wesentliche Treiber mit Steigerungsraten von über 20 Prozent seien aber die amerikanischen Märkte gewesen. Auch ergebnisseitig habe der SDAX-Konzern etwas besser abgeschnitten als gedacht. RATIONAL habe beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um knapp 13 Prozent auf rund 188 Mio. Euro zugelegt. Analysten hätten durchschnittlich 185 Mio. Euro prognostiziert.Börsenplätze RATIONAL-Aktie:XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:543,50 EUR -0,82% (18.01.2018, 11:09)