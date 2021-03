NASDAQ-Aktienkurs Qualtrics International-Aktie:

Qualtrics International Inc. (ISIN: US7476012015, WKN: A2QLPC, Ticker-Symbol: 5DX0, NASDAQ-Symbol: XM) mit Sitz in Provo, Utah, entwirft und entwickelt Anwendungssoftware. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereiche Bildung, Personalwesen, Marktforschung, Automobilindustrie, Reisen, Krankenhaus, Medien, Regierung und Fluggesellschaften. Qualtrics International bedient Kunden weltweit. (17.03.2021/ac/a/n)





Provo, UT (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Qualtrics International komplett aufgelöst:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP ziehen sich aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von Qualtrics International Inc. (ISIN: US7476012015, WKN: A2QLPC, Ticker-Symbol: 5DX0, NASDAQ-Symbol: XM) völlig zurück.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 16.03.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,61% auf 0,00% der Aktien von Qualtrics International abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Qualtrics International-Aktien.Tradegate-Aktienkurs Qualtrics International-Aktie:29,61 EUR -2,15% (17.03.2021, 15:36)