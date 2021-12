Die australische Fluggesellschaft Qantas habe angekündigt, dass sie die Boeing 737-800-Jets ihrer Inlandsflotte durch A320neo und A220-Jets von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) ersetzen werde. Die Bestellung werde voraussichtlich bis zum Ende des Qantas-Geschäftsjahres 2022 (30. Juni 2022) nach Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgen. Der Auftrag bestehe aus 40 festen Kaufverpflichtungen und Rechten zum Kauf weiterer 94 Flugzeuge. Die ersten Auslieferungen würden in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 (zweite Kalenderhälfte 2023) erwartet. Airbus gehöre heute zu den Aktien mit der besten Performance im deutschen Leitindex.



Der Aktienkurs von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) falle heute, nachdem das Unternehmen angekündigt habe, dass es für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende zahlen werde. METRO habe für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen Verlust aus dem fortgeführten Geschäft in Höhe von 56 Millionen Euro gemeldet. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 3,3% auf 24,77 Mrd. Euro gesunken.



Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) habe bekanntgegeben, dass sie die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Crypto Finance abgeschlossen habe.



Einschätzungen von Analysten:



- Bankhaus Metzler stufe Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) mit "kaufen" ein. Das Kursziel sei auf 45 Euro gesetzt worden.

- HSBC stufe Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) auf "halten" hoch. Das Kursziel sei auf 184 Euro gesetzt worden. (16.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nach der gestrigen FOMC-Rally an der Wall Street zugelegt, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Kursgewinne zu verzeichnen gewesen, wobei die russischen Indices mit einem Tagesplus von rund 3% zu den Spitzenreitern gezählt hätten. Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden hätten im Tagesverlauf um 1% oder mehr zugelegt. Die Europäische Zentralbank werde am frühen Nachmittag (13:45 Uhr) ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, aber es werde nicht erwartet, dass dieses Ereignis größere Bewegungen an den Aktienmärkten auslöse.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere heute rund 1,5% höher. Der H4-Chart zeige, dass sich der Index nach der gestrigen FOMC-Sitzung erholt habe. Der Index habe heute Morgen die Widerstandszone am 38,2%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses im Bereich von 15.725 Punkten getestet, habe diese jedoch nicht überwinden können. Der lange obere Schatten der jüngsten Kerze sei besorgniserregend, da er darauf hindeute, dass die Käufer möglicherweise nicht genug Kraft hätten, um einen Durchbruch über diese Hürde zu schaffen. Die jüngsten Ausbrüche über diese Zone seien eher kurzlebig gewesen und seien an der 200-Stunden-Linie im Bereich von 15.800 Punkten gestoppt worden. Diese Marke sollte im Auge behalten werden, falls der Index einen weiteren Ausbruch über 15.725 Punkte versuche.