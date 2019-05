Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

61,68 EUR +1,87% (24.05.2019, 14:29)



Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

61,46 EUR +0,64% (24.05.2019, 14:43)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

68,61 USD +0,53% (24.05.2019, 15:26, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (24.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Matthew Ramsay von Cowen and CompanyLaut einer Aktienanalyse äußert Analyst Matthew Ramsay von Cowen and Company im Hinblick auf die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.QUALCOMM Corp. habe vor einem US-Bezirksgericht in einem Kartellrechtsverfahren mit der FTC eine Niederlage einstecken müssen. QUALCOMM werde vorgeworfen seine marktbeherrschende Stellung bei Mobilfunkchips missbraucht zu haben um Wettbewerber in unzulässiger Weise zu behindern.Die Analysten von Cowen and Company sind von der Patentstärke des Unternehmens im 5G-Bereich überzeugt. Allerdings werfe das Urteil die Frage auf, inwieweit die Rechte am geistigen Eigentum auch einer Monetarisierung zugeführt werden könnten. Das Gericht habe angeordnet, dass QUALCOMM die Lizenzverträge neu verhandeln und die Patente anderen Chipanbietern zu vertretbaren Preisen zur Verfügung zu stellen müsse.Analyst Matthew Ramsay kürzt das Kursziel für die QUALCOMM-Aktie von 100,00 auf 80,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: