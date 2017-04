Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

49,35 EUR +0,46% (21.04.2017, 14:17)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

52,56 USD -0,19% (21.04.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(21.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Stephen Chin von der UBS:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Stephen Chin von der UBS seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von QUALCOMM ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).Die Guidance von QUALCOMM Inc. sehe nicht so schlecht aus wie befürchtet. Die Zahlen des abgelaufenen Quartals hätten die Erwartungen übertroffen.Da aber der Streit mit Apple weitere schwele und Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Zahlungen vorhanden seien, sollten Investoren weiter Vorsicht walten lassen. Abgesehen davon würden die kurzfristigen Fundamentaldaten gemischt aussehen, so der Analyst Stephen Chin.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der UHS ihr "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 58,00 USD.Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:49,16 EUR +0,77% (21.04.2017, 14:00)