Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(21.04.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Tim Long von BMO Capital Markets:In einer Aktienanalyse äußert Analyst Tim Long von BMO Capital Markets im Hinblick auf die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Der disput mit Apple verursache bei QUALCOMM Inc. zusätzliche Unsicherheit. Die Abschwächung bei den Chip-Anteilen setze sich fort. Die Analysten von BMO Capital Markets befürchten im Hinblick auf Apple weitere Verluste.Nichtsdestotrotz würden die Schätzungen auf Grund einiger besserer Faktoren nach oben angepasst.Allerdings geht Analyst Tim Long davon aus, dass der Aktienkurs in einer relativ engen Handelsspanne gefangen bleibe.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:49,00 EUR +0,43% (21.04.2017, 16:45)