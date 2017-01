Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Romit Shah von Instinet:In einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst Romit Shah von Instinet seine neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).QUALCOMM Inc. habe die Forderungen von Apple, und der Wettbewerbsbehörden in den USA und Südkorea eindrucksvoll widerlegt. Gleichwohl räumen die Analysten von Instinet ein, dass unquantifizierbare Risiken auf einem erhöhten Niveau bleiben würden.Apple trage einen Umsatzanteil von 20% bei. Das Management habe derweil geäußert, dass der Prozess der Übernahme von NXP weiter voranschreite. Der Deal dürfte im Kalenderjahr 2017 abgeschlossen werden.Analyst Romit Shah kürzt das Kursziel für die QUALCOMM-Aktie von 70,00 auf 65,00 USD.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:XETRA-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:50,70 EUR -3,76% (26.01.2017, 15:57)