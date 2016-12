ISIN QSC-Aktie:

DE0005137004



WKN QSC-Aktie:

513700



Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil QSC AG:



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Consulting, Outsourcing und Telekommunikation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland und ein bundesweites All-IP-Netz bilden die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die QSC-Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand. Die Vermarktung erfolgt sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner.



Das Unternehmen wurde 1997 als Beratungsgesellschaft gegründet. Nach dem Börsengang im April 2000 hat QSC zunächst ein bundesweites Breitbandnetz aufgebaut und schon bald damit begonnen, weitere Grundsteine für das heutige umfassende Portfolio zu legen. So wurde 2006 das Sprach- und Daten-Netz zu einem IP-basierten "Next Generation Network" umgebaut. Gleichzeitig erfolgte die Akquisition des auf Richtfunk spezialisierten Netzanbieters Broadnet AG aus Hamburg. Vier Jahre später übernahm QSC den Housing- und Hosting-Spezialisten IP Partner AG aus Nürnberg und im Jahre 2011 den IT-Consulting- und IT-Outsourcing-Anbieter INFO AG aus Hamburg. Die Verschmelzung dieser Unternehmen fand im August 2013 statt.



Die QSC AG zählt damit zu den wenigen Anbietern, die vom Rechenzentrum bis hin zum Arbeitsplatz das gesamte Leistungsspektrum an IT und TK-Leistungen mit so genannter Ende-zu-Ende Qualität abdecken und ihren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten kann.



QSC beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und ist seit 2000 börsennotiert. Mehr als 30.000 Unternehmen aller Größenordnungen und unterschiedlicher Branchen zählen heute zu ihren Kunden. (20.12.2016/ac/a/nw)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) schließt zum Jahresende 2016 ihr auf zwei Jahre angelegtes Programm zur Kostenreduzierung ab; die summierten Einsparungen übertrafen das für 2016 angestrebte Niveau von 20 Mio. EUR deutlich, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Das Programm forcierte den Umbau der Organisation und unterstützte die konsequente Neuausrichtung des Unternehmens in Richtung cloudbasierter Dienste. QSC will in den kommenden drei bis vier Jahren unter anderem einen Großteil der Kunden des konventionellen OutsourcingGesch äfts in die Pure Enterprise Cloud und damit in das Segment "Cloud" migrieren.Mit Blick auf die künftige Entwicklung der Umsätze und Erträge im Segment Outsourcing wurde jetzt entschieden, den Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte dieses Segments im Konzernabschluss 2016 einmalig um 13,9 Mio. EUR abzuschreiben; sie stammen überwiegend aus der Übernahme des konventionellen Outsourcing-Anbieters INFO AG im Jahr 2011.Im Zuge der Neuausrichtung trennt sich QSC darüber hinaus im Rahmen eines Management-Buy-outs von der Tochtergesellschaft FTAPI Software GmbH; damit verbunden sind einmalige Abschreibungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR.Auf die Prognose für das Gesamtjahr 2016 haben die getroffenen Entscheidungen keinen Einfluss. QSC erwartet unverändert einen Umsatz von 380 bis 390 Mio. EUR, ein EBITDA von 34 bis 38 Mio. EUR und einen Free Cashflow von mehr als 7 Mio. EUR.XETRA-Aktienkurs QSC-Aktie:1,94 EUR -1,02% (20.12.2016, 16:02)Tradegate-Aktienkurs QSC-Aktie:1,94 EUR -1,17% (20.12.2016, 16:12)