Xetra-Aktienkurs QSC-Aktie:

1,268 EUR +4,45% (03.03.2020, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs QSC-Aktie:

1,27 EUR +0,79% (03.03.2020, 15:52)



ISIN QSC-Aktie:

DE0005137004



WKN QSC-Aktie:

513700



Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil QSC AG:



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Eine cloudbasierte Bereitstellung sämtlicher Services bietet erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit. Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland sowie das bundesweite All-IP-Netz der QSC AG bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand, die sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner vermarktet werden.



Das Unternehmen wurde 1997 als Beratungsgesellschaft gegründet. Nach dem Börsengang im April 2000 hat QSC zunächst ein bundesweites Breitbandnetz aufgebaut und schon bald damit begonnen, weitere Grundsteine für das heutige umfassende Portfolio zu legen. So wurde 2006 das Sprach- und Daten-Netz zu einem IP-basierten "Next Generation Network" umgebaut. Gleichzeitig erfolgte die Akquisition des auf Richtfunk spezialisierten Netzanbieters Broadnet AG aus Hamburg. Vier Jahre später übernahm QSC den Housing- und Hosting-Spezialisten IP Partner AG aus Nürnberg und im Jahre 2011 den IT-Consulting- und IT-Outsourcing-Anbieter INFO AG aus Hamburg. Die Verschmelzung dieser Unternehmen fand im August 2013 statt.



Die QSC AG zählt damit zu den wenigen Anbietern, die vom Rechenzentrum bis hin zum Arbeitsplatz das gesamte Leistungsspektrum an IT und TK-Leistungen mit so genannter Ende-zu-Ende-Qualität abdecken und ihren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten kann.



QSC beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter und ist seit 2000 börsennotiert. Mehr als 30.000 Unternehmen aller Größenordnungen und unterschiedlicher Branchen zählen. (03.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QSC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf Geschäftskunden spezialisierten Telekom-Anbieters QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) unter die Lupe.QSC befinde sich im Wandel. Die Umsatz- und Ergebnisziele für 2019 habe der IT-Dienstleister erreicht. Der Ausblick sei ambitioniert, mache aber Lust auf mehr. Analysten würden deutliches Kurspotenzial sehen und die Aktie zum Kauf empfehlen. "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot auf steigende Kurse."Der Aktionär" habe bereits berichtet: QSC wolle im Rahmen der Wachstumsstrategie "2020plus" weiter in künftiges Wachstum investieren, neue digitale Services entwickeln und zusätzliche Software- und weitere S/4HANA-Spezialisten rekrutieren. Das alles bei einer klaren Fokussierung auf die drei Schlüsselbranchen Handel, Produzierendes Gewerbe und Energie. Passend dazu sei QSC quasi schuldenfrei und verfüge über 65 Millionen Euro an frei verfügbarer Liquidität.Der Auftragsbestand (133 Millionen Euro) bilde eine solide Basis für das 2020 angestrebte Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 143 Millionen Euro. Das EBITDA dürfte dagegen mit bis zu minus 5,0 Millionen Euro ebenso noch im roten Bereich liegen wie der Free Cashflow mit bis zu minus 16 Millionen Euro.Ab dem vierten Quartal 2020 wolle das Unternehmen ein nachhaltig positives EBITDA erzielen. Zudem strebe QSC ab dem vierten Quartal 2021 einen nachhaltig positiven Kapitalfluss an. Auch darüber hinaus seien die Ziele klar definiert. Vorstand Jürgen Hermann wolle "jedes Quartal sequenzielles Wachstum zeigen" und 2022 einen Umsatz von 200 Millionen Euro, einen nachhaltig positiven Free Cashflow und eine EBITDA-Marge von mehr als zehn Prozent erzielen.