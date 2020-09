XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (09.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.In der Corona-Diagnostik würden sich derzeit die Ereignisse überschlagen. Zunächst sei Abbott Laboratories mit einem neuen Corona-Schnelltest vorgeprescht und habe die Konkurrenz unter Druck gebracht. Im Anschluss habe Roche ein ähnlich dickes Ausrufezeichen gesetzt. Auch die deutsche QIAGEN wolle mit Antigentests den Markt nun aufmischen.Mithilfe eines kleinen digitalen Testsystems sollten SARS-CoV-2-Antigene bei Menschen mit aktiven Infektionen innerhalb von 15 Minuten nachgewiesen werden. Das System könne 30 Abstriche pro Stunde verarbeiten. "Im vierten Quartal sollen zwei Versionen des Antigentests auf den US-amerikanischen Markt kommen - eine für Labore und eine für den dezentralen Einsatz am so genannten Point of Care (POC)", heiße es von Unternehmensseite. QIAGEN werde bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einen Antrag auf Eilzulassung (EUA) stellen und in Europa die CE-IVD-Registrierung anstreben.QIAGEN sei zweifellos einer der Krisengewinner. Die Aktie sollte positiv auf die Antigentest-Meldung reagieren und die Kursabschläge, die durch die angekündigten Corona-Schnelltests von Abbott Laboratories respektive Roche entstanden seien, wieder wettmachen. Im Peergroup-Vergleich sei der Wert zudem relativ günstig (KGV von 20 für 2021, Abbott Laboratories komme auf 26, DiaSorin sogar auf 33). Unbedingt dabeibleiben - auch ein erneuter Übernahmeversuch von einem Big Player sei nicht auszuschließen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2020)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:41,90 EUR +2,05% (09.09.2020, 08:12)