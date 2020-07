XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

40,01 EUR +3,68% (10.07.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

39,94 EUR +1,14% (10.07.2020, 14:12)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (10.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Eigentlich schien der Deal schon in trockenen Tüchern, jetzt dreht sich allerdings der Wind zugunsten des Gendiagnostik- und Biotechunternehmens QIAGEN, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Quartalszahlen würden dank Corona-Pandemie wohl besser ausfallen als erwartet. Die geplante Übernahme durch den US-Konzern Thermo Fisher Scientific könnte laut Experten wohl nachverhandelt werden.Thermo Fisher wolle QIAGEN eigentlich für rund zehn Milliarden Euro schlucken, das wären 39 Euro je Aktie. Darauf hätten sich die beiden Firmen Anfang März geeinigt. Dann habe die Corona-Pandemie ihren Lauf genommen und QIAGEN zu einem der Krisengewinner gemacht. QIAGEN erlebe aufgrund der Pandemie eine nach eigenen Worten beispiellose Nachfrage nach Corona-Testprodukten.Vor diesem Hintergrund sehe der Finanzdienstleister United First Partners nun QIAGEN unter Druck, das Angebot angesichts der Lage noch einmal zu überprüfen. Es sei zwar fraglich, ob QIAGEN an dem Deal etwas ändern könne, weil damit eventuell Gebühren verbunden seien, es gebe aber andere Wege. So könnte QIAGEN das Herabsetzen der Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent des Grundkapitals verweigern ein indirekter Hinweis, dass man das Angebot nicht mehr unterstütze.Engagierte Anleger sollten bei der QIAGEN-Aktie dabei bleiben und auf dieses Szenario setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: