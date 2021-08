Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

46,96 EUR +1,12% (27.08.2021, 21:10)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

47,48 EUR +2,50% (27.08.2021, 17:35)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (27.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen QIAGEN peile Übernahmen an und könnte künftig seine Aktionäre mit Dividendenzahlungen erfreuen. An einer Erweiterung des Test-Portfolios oder weiterem Zugang zu Bioinformatik habe der Konzern großes Interesse.Der DAX -Aspirant verfüge über volle Kassen. Die Liquidität liege bei rund einer Milliarde US-Dollar. Der freie Cashflow habe sich allein im ersten Halbjahr dieses Jahres auf fast 200 Millionen Dollar verdoppelt. QIAGENs Geschäfte würden seit Beginn der Pandemie durch den Absatz von Reagenzien und Tests zur Diagnose von Covid-19 glänzend laufen.In der kommenden Woche werde sich zeigen, ob QIAGEN der Aufstieg in die oberste Börsenliga gelinge. Für Finanzvorstand Roland Sacker wäre es "eine schöne Bestätigung für unseren Wachstumskurs". Er habe auch angedeutet, dass QIAGEN dann von seinem bisherigen Verzicht auf Dividenden - das Mittel der Wahl seien bislang Aktienrückkäufe gewesen - abrücken könnte. "Grundsätzlich ist es für jedes Unternehmen, das mittelfristig nicht nur von starken, sondern auch von steigenden Cashflows ausgeht, immer eine Option, Dividenden zu zahlen."Mittelfristig rechne Sackers damit, dass die Auswirkungen der Pandemie das Geschäft von QIAGEN weiter befeuern würden. Diagnostik und akkurate Früherkennung von Infektionen hätten grundsätzlich einen neuen Stellenwert bekommen. Auch würden die Forschungsausgaben in der Pharmaindustrie als auch von staatlicher Seite her steigen. Im weltweit wichtigsten Markt USA solle das staatliche Forschungsbudget im kommenden Jahr um 14 Prozent wachsen. "Das ist schon eine neue Dimension", habe Sackers kommentiert.Die Aussichten für QIAGEN-Anleger seien rosig. Der mögliche DAX-Aufstieg, Dividendenauszahlungen sowie Übernahmen dürften der Aktie in Zukunft Schwung verleihen. Charttechnisch top, langfristig aussichtsreich. QIAGEN bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link